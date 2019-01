Bolsonaro irá passar o dia em repouso após cirurgia

Após passar por uma cirurgia na segunda-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro passará o dia em repouso e sob observação médica. Ele enfrentou sete horas de operação no Hospital Albert Einstien, segue com quadro clínico estável e recebendo suporte para prevenção de supostas infecções.

A recomendação médica é de que Bolsonaro descanse por cerca de 48 horas. A cirurgia realizada ontem, foi para reconstituir o trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores, segundo o laudo. Na operação, foi feita uma união entre o intestino delgado com o grosso.

Conforme informado pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rêgo Barros, no processo cirúrgico não houve intercorrências e nem necessidades de transfusão de sangue. Bolsonaro já havia dado entrado no hospital no domingo (27) e o procedimento se iniciou às 7h da manhã e terminou às 15h30 da tarde de ontem.

Durante esse período quem assume a presidência é vice, Hamilton Mourão. Ele conduzirá hoje a reunião ministerial que tratará sobre a tragédia de Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte.

