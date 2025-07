Ciclone extratropical deve atingir Sul e Sudeste do Brasil, alerta MetSul

Um ciclone extratropical deve atingir as regiões Sul e Sudeste do Brasil ao longo desta semana, provocando chuvas e rajadas de vento que podem chegar a 130 km/h, segundo previsão do MetSul Meteorologia.

O fenômeno meteorológico está se formando a partir de um centro de baixa pressão que atua desde o último domingo (27) sobre o Rio Grande do Sul, provocando instabilidade em todo o estado.

De acordo com os meteorologistas, o sistema de baixa pressão deve avançar pelo Oceano Atlântico nesta segunda-feira (28), intensificando os ventos e dando origem ao ciclone.

As rajadas mais fortes devem atingir o Sul do Rio Grande do Sul e o Leste de Santa Catarina, com efeitos também previstos para o Leste do Paraná e de São Paulo, incluindo a capital paulista e a Região Metropolitana, além da Serra do Mar e partes do estado do Rio de Janeiro.

O MetSul emitiu um alerta de risco para destelhamentos, quedas de árvores e placas, além de possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Paraná, os efeitos devem ser menos intensos, mas ainda com possibilidade de reflexos no serviço de energia.

Em São Paulo, a preocupação é com o impacto nas áreas densamente povoadas. Segundo o comunicado da MetSul, o número de clientes afetados por apagões na Grande São Paulo pode ser significativo devido à força dos ventos previstos.

