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Política

Deputado afirma que Soraya Thronicke deve ser cassada após embate na CPMI do INSS

Após acusação de estupro contra Alfredo Gaspar, o deputado Nikolas Ferreira defendeu a cassação da senadora de MS e do deputado Lindbergh Farias

28 março 2026 - 19h31Vinícius Santos
Soraya, Lindbergh e Gaspar - Foto: Agência SenadoSoraya, Lindbergh e Gaspar - Foto: Agência Senado  

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para defender que sejam cassados a senadora por Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (Podemos), e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), após um embate envolvendo acusações contra o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (PL-AL). Lindbergh e Soraya acionaram a Polícia Federal contra o relator da comissão por acusação de estupro de vulnerável.

"Lindbergh e Soraya Thronicke (relatora do PL da misoginia) tem que ser CASSADOS no Conselho de Ética e responder criminalmente pelas suas acusações - que são as mais graves que alguém pode fazer contra um homem: estupro e pedofilia." O deputado também fez ataques verbais aos dois congressistas.

Em outro post, Nikolas Ferreira, escreve " A relatora do PL anti misoginia acusou falsamente alguém de estupro e pedofilia? Depois reclamam de chamar esse país de Bostil", disse. 

Veja a coletiva sobre a denúncia: 

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Um post compartilhado por Lindbergh Farias (@lindberghfarias)

 

Gaspar nega acusações e afirma que irá processar parlamentares

Após o episódio, o deputado Alfredo Gaspar afirmou que as acusações são falsas e declarou que irá processar o deputado Lindbergh Farias. O parlamentar também informou que pretende apresentar representação contra ele no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Gaspar divulgou uma nota à imprensa na noite desta sexta. Confira:

“Ao longo de toda a minha vida pública, construí uma trajetória limpa, honrada e dentro da lei. Sempre atuei com firmeza no combate ao crime e jamais me afastei dos princípios que norteiam minha conduta.

As acusações recentemente levantadas por Lindbergh Farias e Soraya Thronicke são falsas, levianas e absolutamente irresponsáveis. Trata-se de uma tentativa clara de desviar o foco das graves investigações conduzidas pela CPMI do INSS, por meio de ataques pessoais e narrativas sem qualquer respaldo na realidade.

Não aceitarei que minha honra e minha história sejam atingidas por mentiras. Adotarei todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os autores dessas acusações, inclusive no âmbito do Conselho de Ética. Estou indo na Polícia Legislativa prestar uma notícia crime por coação no curso do processo e denunciação caluniosa.

Seguirei firme, com serenidade e responsabilidade, cumprindo meu dever com a verdade e com o povo brasileiro. O Brasil merece respeito, e não será enganado por ataques desesperados.”

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