Concorrente da Shopee chega ao Brasil após aprovação da "taxa das blusinhas"

A empresa de comércio eletrônico Temu, concorrente de varejistas como Shopee, AliExpress e Shein, começou a vender produtos no Brasil nesta quinta-feira (06). No site, os consumidores já conseguem comprar diversos itens, que vão de artigos de beleza e vestuário a eletrônicos e eletrodomésticos.

A chegada da Temu ao Brasil acontece um dia após o Senado Federal aprovar a chamada "taxa das blusinhas", que impacta sites estrangeiros de vendas online. O texto, que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em caso de sanção, os produtos com preços de até US$ 50 serão tributados com um imposto de importação de 20%, além do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 17%, que já existia.

A inauguração da companhia conta com frete grátis para todos os pedidos, mesmo aqueles com valores mais baixos, além de ofertas e descontos de até 90%.

