Cresce o número de famílias endividadas no Brasil

O percentual de famílias endividadas no Brasil cresceu de 64% em junho para 64,1 % em julho de 2019. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), é a sétima alta consecutiva do indicador.

A pesquisa também mostrou que houve aumento no número de inadimplentes, que são os que têm contas ou dívidas em atraso: de 23,6% em junho para 23,9% em julho deste ano. Houve alta ainda na comparação com julho de 2018 23,7%.

Já aqueles que não terão condições de pagar suas contas em atraso somaram 9,6% em julho deste ano, acima dos 9,5% de junho deste ano e dos 9,4% de julho do ano passado.

Entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o tempo médio de atraso foi de 64 dias em julho deste ano, superior aos 62,9 dias de julho de 2018. O tempo médio de comprometimento com dívidas entre as famílias endividadas foi de sete meses, sendo que 32% delas estão comprometidas com dívidas por mais de um ano, de acordo com o Comando Numérico Computadorizado (CNC).

