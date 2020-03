“Defendo o presidencialismo”, diz Nelsinho ao declarar apoio ao Veto 52

O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), disse na terça-feira (4), ser a favor do Veto 52, do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), que passa por análise no Congresso Nacional.

Para Nelsinho, mesmo que o Congresso tenha aprovado o orçamento impositivo, “não há lógica de se atropelar a regulamentação inserindo a obrigatoriedade de colocar recursos na mão de um parlamentar, para que ele possa exercer o ato de executá-lo”.

“Sou contrário a isso até porque defendo o presidencialismo e entendo que esse orçamento impositivo precisa de uma regulamentação sensata para que possa fazer valer aquilo que todos nós queremos construir. Uma relação equilibrada”, comentou.

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do Senado Federal, senadora Simone Tebet (MDB-MS), também se manifestou a favor do veto. Em sua conta no Twitter, a parlamentar destacou que “não é missão constitucional do parlamento, em todos os níveis, a execução das ações constantes do Orçamento”. “O Poder Executivo não tem esse nome por mero acaso”, escreveu.

A senador Soraya Thronicke (PSL-MS), da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária do Senado, alertou para que a população não tolere o fato de alguns parlamentares “chantagearem” o governo. “O Legislativo não pode retirar do Executivo o poder de utilizar o orçamento para conter as crises. É como tirar o volante do motorista”, publicou no Twitter.

Entenda

O presidente barrou dispositivo que previa que R$ 30 bilhões em emendas impositivas teriam seu destino definido pelo relator do tema, o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE). O veto chegou para análise no Congresso Nacional ontem, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a análise e a sessão será retomada nesta quarta, às 14h.

