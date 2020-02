Nelsinho apresentará possíveis pré-candidatos do PSD nesta sexta

O senador e presidente regional do Partido Social Democrático (PSD), Nelsinho Trad, apresentará nesta sexta-feira (28), os possíveis nomes de pré-candidatos para as eleições municipais deste ano.

Esta será a segunda reunião com a executiva com a finalidade de escolher os representantes da sigla nas eleições. A primeira aconteceu no dia 25 de janeiro, onde Nelsinho estabeleceu um método para lançar nomes competitivos.

Na oportunidade, Nelsinho explicou que os critérios para ser candidato pelo PSD são: ter liderança reconhecida, índice de intenção de votos bons, ser uma pessoa com representatividade e de respeito e ter a ideologia do PSD.

Para alcançar o objetivo, o partido se dividiu em três lideranças, em regiões coordenadas pelo deputado federal Fábio Trad, deputado estadual Londres Machado e senador Nelsinho Trad, para que façam um diagnóstico municipal.

A reunião para a apresentação do resultado da estratégia será nesta sexta-feira, às 10 horas, na sede do partido em Campo Grande.

