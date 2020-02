“Todos são a favor”, diz Nelsinho sobre repatriação de brasileiros

O senador Nelsinho Trad disse nesta quarta-feira (5) que haverá consenso no Senado para a aprovação do projeto que prevê regras e medidas de enfrentamento do coronavirus, encaminhado pelo governo federal.

Na terça-feira (4), o texto foi aprovado pelos deputados federais e chegou hoje para os senadores. “Todos são a favor do projeto, para permitir a vinda de 29 brasileiros (até o momento) da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus. Vamos fazer com que essa repatriação seja feita no país de forma regulamentada”, comentou.

Para o parlamentar sul-mato-grossense, que é médico, esse assunto é de interesse da sociedade e não pauta de disputa política. “Não tem posição ou oposição; É uma questão que toda população precisa ser informada”, declarou o senador Nelsinho Trad.

De acordo com o Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre já determinou a votação em regime de urgência. A proposta estabelece medidas como a quarentena para pessoas com suspeita de terem contraído o vírus. O senador Nelsinho Trad esclareceu sobre os procedimentos a serem adotados pela Saúde, entre eles o isolamento e tratamento. “O coronavírus é um primo da gripe, os cuidados são os mesmos e a prevenção também de uma gripe”, comentou o senador.

Segundo o senador, o verão será favorável para impedir casos do coronavírus no Brasil. “Para nossa sorte, estamos na estação mais quente, o vírus costuma se proliferar mais no frio”.

