Nelsinho estará em rede nacional hoje no SBT

O senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no senado, Nelsinho Trad, será o entrevistado deste domingo (26), do programa ‘Poder Em Foco’, no SBT. O programa terá início às 23h de Mato Grosso do Sul e 00h de Brasília.

Segurança na fronteira, Sisfron, rota bioceânica, política externa e reeleição no senado da mesa serão os principais temas abordados na entrevista com o senador.

O programa ‘Poder Em Foco’, aborda assuntos que estiveram em destaque na imprensa durante a semana. O formato prevê um apresentador, dois a três entrevistadores e um convidado.

