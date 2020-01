Nelsinho define estratégias para lançar “nomes competitivos” na capital e interior

O presidente regional do PSD, senador Nelson Trad Filho, reuniu a executiva do partido neste sábado (25) para discutir as novas regras eleitorais e apresentar método para lançar nomes competitivos nas eleições municipais deste ano.

Nelsinho explicou que os critérios para ser candidato pelo PSD são: ter liderança reconhecida, índice de intenção de votos bons, ser uma pessoa com representatividade e de respeito e ter a ideologia do PSD.

Para “peneirar” esses candidatos nos municípios do interior, o partido está dividido em três grupos. Um está sobre a liderança de Nelsinho, outro sob o comando do deputado federal Fábio Trad e o último com o deputado estadual Londres Machado. São esses líderes que analisarão e, no próximo dia 28, apresentarão os possíveis candidatos.

Em Campo Grande, essa análise será feita pelo prefeito Marquinhos Trad e pelo presidente municipal da sigla, Antônio Lacerda. Nelsinho explicou que cada um recebeu um relatório com os principais problemas dos municípios e quais as lideranças fortes que tem no local, quais os potenciais candidatos e qual a avaliação do prefeito, com a finalidade de ter elementos para poder justificar uma candidatura.

Para o senador, a nova regra de não poder mais coligar para vereador, acaba atendendo um desejo da população de reduzir os números de partidos, que implica na redução do fundo eleitoral. “É interessante o exercício da democracia de fazer este fio, que vem do resultado na urna”.

Quanto à chapa pura, Nelsinho explicou que para vereador não tem outra saída, tem que ter chapa pura e quem quiser competir, terá que informar uma chapa. “Já na majoritária ainda pode fazer coligação, que são prefeitos, governadores e presidente. Você vai observar um número reduzido, terá que priorizar seu candidato por uma questão de sobrevivência, e deixar de priorizar conjectura com aliados”, explicou.

Vice de Marquinhos em 2020

Sobre o nome do vice-prefeito, Nelsinho disse que ficará a cargo do Diretório Municipal na capital. E não afirma nenhum nome quando questionado sobre a possibilidade da Adriana Lopes continuar no cargo.

Nelsinho concluiu explicando que esta será uma eleição onde será visível o aumento no número de candidatos. “Agora, para um partido sobreviver, ele terá que lançar alguém, tem que ter pessoas para puxar a locomotiva.”

