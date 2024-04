Homem mata jovem e diz que fez um favor à sociedade tirando um 'vagabundo' do mundo

Homem, de 23 anos, morreu e outro, de 33 anos, ficou gravemente ferido depois de serem esfaqueados na madrugada deste sábado (27), na Avenida Quatro de Abril, em Inocência. O autor tentou fugir, mas foi preso.

Conforme as informações policiais, as equipes da Força Tática do 13º BPM (Batalhão da Polícia Militar) foram acionadas para ir até o endereço. Ao chegar, eles viram o autor com uma faca na mão, tentando fugir correndo e dando inicio a diligências pela região.

No imóvel onde o caso havia acontecido, a vítima fatal foi identificada como Eduardo. Um amigo dele, ficou com um corte profundo no braço direito e uma perfuração na nádega direita.

Momentos depois, o autor foi localizado e preso pelos policiais. As autoridades informaram ainda que ele não demonstrou arrependimento e ainda disse que fez um favor à sociedade tirando um 'vagabundo do mund'o.

Não há informações sobre a motivação do crime e a identidade do autor não foi divulgada pelas autoridades.

