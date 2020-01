Sérgio de Paula desmente expulsão de Rose do PSDB

O presidente de regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Sérgio de Paula, desmentiu nesta quinta-feira (16) boatos sobre a expulsão da deputada federal Rose Modesto do “ninho tucano”.

Sérgio convocou a imprensa nesta manhã para reforçar que ainda não há nada definido sobre eleições municipais dentro do PSDB. Ele ainda reforçou que é natural que os partidos menores tenham interesse na Rose por ser deputada federal e ter alcançado número expressivo de votos quando disputou a prefeitura em 2016, mas a possibilidade de sair do partido foi desmentida pela própria parlamentar.

“O partido respeita o desejo dela de ser candidata, com muita tranqüilidade. Agora, na reeleição do nosso governador fizemos várias alianças e devemos respeitar isso”, disse Sérgio. As reuniões para definir, inclusive, se o PSDB lançará candidato ou apoiará a reeleição de Marquinhos começarão em março.

O presidente regional ainda informou que se reuniu com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, para tratar sobre as eleições municipais em Campo Grande. “Respeitaremos a decisão nacional e tenho certeza que será algo recíproco”, disse, acenando para uma possível concordância da executiva nacional com o compromisso que Reinaldo tem com Marquinhos.

Caso o PSDB nacional não concorde com o compromisso do governador, Sérgio disse que o partido tem “três nomes bons” para a disputa na capital: Rose Modesto, Beto Pereira e o secretário de governo Eduardo Riedel.

