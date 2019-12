Rose Miriam faz B.O contra advogado dos irmãos Liberatos

Sarah Chaves, com informações do RD1

A ex-esposa do apresentador Gugu Liberato, Rose Miriam Souza Di Matteo registrou um boletim de ocorrência contra o advogado Carlos Eduardo Farnesi Regina que representa os irmãos de Gugu Amandio e Aparecida Liberato, por constrangimento e assédio moral.

Rose afirma que foi abordada pelo advogado durante o funeral de Gugu, quando estava abalada e sob efeito de calmantes. Segundo ela, eles não se conheciam.

Em alguns pontos do B.O, Rose afirma que as vans que levaram a família até o sepultamento foram para a casa do irmão de Gugu, em Alphaville. Lá aconteceu uma discussão porque não queriam que Giafrancesco, irmão de Rose Miriam, a acompanhasse até o escritório do apresentador. Miriam disse que foi um pedido do advogado. Após a discussão, foi autorizada a ida do irmão dela até o local onde Gugu trabalhava.

No escritório, a viúva foi atendida pelo advogado Carlos Eduardo, que deu início a leitura do testamento. Rose disse que ela teria sido induzida a assinar diversos documentos, mesmo sem entender o conteúdo por estar abalada pela morte do companheiro.

O advogado de Rose, Nelson Willians informou que a sua cliente tem apoio dos três filhos para ser reconhecida como esposa de Gugu Liberato. “Os irmãos de Gugu tentam induzir a erro os filhos dizendo que a mãe tirará deles quando na verdade aumentará. Rose doará aos filhos tudo que receber a título de herança do Gugu”.

Nelson ainda explica porque o nome de Rose não estava no testamento. “Possivelmente, ele não a colocou no testamento, feito em 2011, porque naquele ano o casal não estava bem. Ela teve problemas de saúde. E o testamento foi feito bem nessa época. Mas não colocar no testamento não quer dizer que ela perdeu os direitos. Ele poderia ter reconhecido que vivia maritalmente com ela. Mas isso não impede o reconhecimento”.

O advogado continuou: “Vale ressaltar que, no momento que conseguir o reconhecimento da união estável, que é caracterizada quando as partes tem o propósito de constitui família, Rose se comprometeu a doar os bens móveis e imóveis aos filhos, reservando a ela somente o usufruto suficiente para sua mantença. Isso foi expresso por meio de Declaração em Cartório de Registro Público. Os filhos dela em nada serão prejudicados, pelo contrário, serão honrados com o que lhes é de direito”, finalizou Nelson.

