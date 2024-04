Soldado morre após passar mal durante treinamento em Bela Vista

Pedro Molina, com informações do Fronteira News

O soldado Vinicius Ibanez Riquelme, de 19 anos, morreu nesta sexta-feira (26) após passar mal durante um exercício de campo realizado pelo 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Bela Vista.

O exercício, um treinamento de longa duração, é composto por um acampamento com vários dias no campo, simulando ações de combate, com exercícios e atividades de primeiros socorros.

Na noite de sexta-feira o jovem passou mal e foi encaminhado para a enfermaria do 10º Regimento de Cavalaria Antônio João, e devido à gravidade de seu caso, foi levado ao Hospital São Vicente de Paula, e encaminhado em vaga zero para Campo Grande, em ambulância do município de Bela Vista, mas acabou não resistindo e faleceu.

Segundo o portal Fronteira News, a mãe do jovem, Mariza, está muito abalada com a morte do filho e espera que os culpados sejam punidos. “Estamos passando por um momento difícil, não acredito que entreguei meu filho vivo para o exército e recebo ele dentro de um caixão, não é justo, quero justiça, isso não pode ficar impune”, confirmou.

Em nota, o Exército afirmou que “as causas do óbito estão sendo apuradas”, e que um Inquérito Policial Militar será instaurado para investigar a morte. “Neste momento os integrantes do 10° Regimento de Cavalaria Mecanizada e do Comando da 4ª Brigada, manifestam o mais profundo pesar e presta condolências aos familiares e amigos do Soldado Vinicius Ibanez Riquelme”, diz trecho da nota.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também