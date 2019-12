Beto Pereira perde liderança do PSDB por um voto

Da redação, com informações do Uol

Durou pouco mais de 48 horas o status do deputado Beto Pereira (PSDB-MS), de líder da bancada tucana na Câmara Federal. Com 16 votos a favor e 15 contra o deputado Celso Sabino (PSDB-PA), foi sacramentado nesta sexta-feira (13) e comandará o PSDB na Casa de Leis.

A vitória de Sabino, é também de Aécio Neves, já que Beto tinha a simpatia do governador de São Paulo, João Dória

Beto não retornou as ligações do JD1 Notícias, mas provavelmente já sabia do desfecho, pois hoje de manhã, o parlamentar de MS, participava de uma solenidade na Secretaria de Segurança e Segurança Pública (Sejusp).

Parlamentar de primeiro mandato e já ocupando a primeira secretaria da legenda, mesmo com a derrota, Beto Pereira teve bom desempenho em seu ano de estreia.

