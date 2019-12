Beto Pereira é o novo líder do PSDB na Câmara Federal

Saiba Mais Política Beto Pereira vai presidir audiência sobre taxas na energia solar

O deputado federal, Beto Pereira (PSDB/MS), foi eleito, nesta terça-feira (10), o novo líder da legenda na Câmara Federal.

Beto bateu o representante do Pará, Celso Sabino, por 16 a 1. A baixa votação de seu oponente, deve-se ao fato que os eleitores do parlamentar nortista, abandonaram a disputa com a possibilidade de derrota.

Com isso, Beto terá assento no colégio de líderes, que reúne a elite da Câmara Federal .

