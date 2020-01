Vídeo - Nelsinho alerta sobre o coronavírus e como prevenir

Vindo da China, o coronavírus se espalha por todo o mundo, o Ministério da Saúde já confirmou nove casos suspeitos no Brasil. Com isso, o senador e médico, Nelsinho Trad (PSD-MS), explica, através de um vídeo postado nesta quinta-feira (30) em sua página do Facebook, o que é a doença e como a população pode agir para preveni - la.

De acordo com Nelsinho, a infecção pelo coronavírus causa doença respiratória leve a moderada, semelhante a um resfriado. Ainda segundo ele, dependendo do tipo do vírus, o indivíduo pode até morrer.

O senador explica que a doença é transmitida pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções contaminadas como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, através de um aperto de mão, por objetos ou superfícies contaminadas.

“O vírus pode fica encubado por até duas semanas e só a partir daí os sintomas podem aparecer”, explicou Nelsinho.

“Os sintomas são: febre, tosse e dificuldade para respirar. Para prevenir temos que evitar contato próximos com as pessoas que vieram dos países que registraram os casos da doença”, acrescentou.

Nelsinho também orientou que as pessoas devem lavar as mãos com frequência e utilizar lenços descartáveis para higienizar o nariz. Ele alertou ainda que, as pessoas não devem compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos ou garrafas.

Casos suspeitos

Em São Paulo, há três casos; em Santa Catarina, dois; e nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará, um em cada. Até o momento, o ministério foi notificado de 33 suspeitas de casos. Após testes para vírus mais comuns e verificações, 24 pacientes foram descartados para coronavírus.

Atualmente, 6.065 casos de coronavírus foram confirmados em todo mundo, sendo 5.997 somente na China, onde 132 pessoas já morreram. Não houve ainda nenhuma morte em outros países. (Agência Brasil)

Vídeo

Deixe seu Comentário

Leia Também