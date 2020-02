Nelsinho cobra lista dos maiores devedores da Previdência Social

Mauro Silva, com informações da assessoria

Um requerimento de autoria do senador, Nelsinho Trad (PSD-MS), que pede ao Ministério da Economia a lista dos 500 maiores devedores da Previdência Social foi aprovado nesta quinta-feira (13) pela Comissão Diretora do Senado Federal.

"Apresentamos esse pedido no ano passado e há a necessidade de obtermos essa resposta o mais rápido possível", comentou o senador.

Em 2019, a Reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso Nacional. Para o senador Nelsinho Trad, o assunto precisa ter desdobramento para equacionar as contas da previdência e assegurar o equilíbrio financeiro do setor no país.

"Foi aprovada a reforma da Previdência, fizemos a nossa parte, agora não adianta só o Congresso fazer a parte dele. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então a gente quer saber quem são os maiores devedores para que esses possam arcar com os seus débitos para com a nossa Previdência", afirmou Nelsinho.

