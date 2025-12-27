Menu
Brasil

Ex-assessor internacional de Bolsonaro, Filipe Martins, cumprirá prisão domiciliar

Integrantes da PF informaram que outras medidas contra condenados pelo STF estão sendo cumpridas sob sigilo

27 dezembro 2025 - 14h32Sarah Chaves, com CNN
Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)   (Arthur Max/ MRE)

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, a Polícia Federal (PF), cumpriu mandado de prisão domiciliar contra Filipe Martins, ex-assessor internacional do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), após a prisão do ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques, que estava com medida cautelar e fugiu para o Paraguai, onde acabou detido

Martins também estava cumprindo medidas cautelares, com uso de tornozeleira. Agora, elas foram convertidas em prisão domiciliar.

Integrantes da PF informaram à CNN Brasil que outras medidas contra outros condenados pelo STF estão sendo cumpridas, mas ainda sob sigilo.

Nas redes sociais, o advogado de Filipe Martins, Jeffrey Chiquini, disse que a medida “é mais um ato que atenta contra o Código de Processo Penal e contra a Constituição Federal”.

