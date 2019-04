Ex-estrela do programa Raul Gil comete suicídio

A jovem Yasmin Gabrielle Amaral, 17 anos, conhecida por participações no Programa Raul Gil do SBT, foi encontrada morta na residência, no domingo (21). A causa da morte foi suicídio.

Yasmin ficou conhecida nacionalmente há alguns anos por suas apresentações musicais no programa. Ela participava do quadro ‘Eu e as Crianças’ e teve inúmeros momentos divertidos com o apresentador – ela o chamava de ‘vovô Raul’.

“Infelizmente nesta manhã perdemos nossa Yasmin Gabrielle. Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus à receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste”, diz a mensagem de Raul Gil Júnior, filho do apresentador e diretor do programa.

A informação da morte da ex-caloura mirim foi confirmada por familiares e amigos da jovem. Ainda segundo eles, ela tinha depressão. No Facebook, dezenas de pessoas próximas a Yasmim, deixaram suas homenagens.

Em 2012, Gabrielle perdeu a mãe, vítima de um câncer. Inclusive, Raul já foi até a casa da garota, onde conversou com a mãe, que na época estava doente. A jovem também relatou que havia perdido o irmão a pouco tempo.

(Com informações do site Contigo, Araraquara 24 horas)

