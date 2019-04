Irmã encontra jovem morto em oficina; polícia suspeita de suicídio

Wellington Gregório de Almeida, 26 anos, foi encontrado morto pela irmã, na manhã desta terça-feira (2), em uma oficina de tornearia, pertencente à família, localizada em Corumbá.

De acordo com informações policiais, o corpo estava de bruços com uma perfuração na cabeça, causada por arma de fogo. Munições e um revolver calibre 38 foram encontrados ao lado de Wellington. A polícia trabalha com a hipótese de que o jovem teria cometido suicídio.

De acordo com informações de testemunhas, o jovem não apresentava qualquer indício de problemas psicológicos, emocionais ou qualquer outro que o levasse a tirar a própria vida. O jovem trabalhava em uma empresa funerária e, na segunda-feira (1º), dia de sua folga, foi para a oficina ajudar o pai, depois foi almoçar e passou a tarde em casa. Sem suspeitar de nada, a irmã foi levar o pai para trabalhar nesta manhã e encontrou o jovem sem vida na oficina.

Equipe da Polícia Civil foi acionada e ao chegar no local realizou todos os procedimentos. O caso é investigado pela polícia.

