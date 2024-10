Fernanda Torres será homenageada pelo Critics Choice Award por atuação em "Ainda Estou Aqui"

Sarah Chaves, com Agência Brasil

A homenagem da 4ª edição do Celebration of Latino Cinema and Television, será concedida a atriz e escritora brasileira, Fernanda Torres, pelo Critics Choice Award na categoria Atriz - filme internacional (Ainda Estou Aqui)

Premiação ocorrerá no dia 22 de outubro, no Egyptian Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos.

“O evento homenageia performances e trabalhos de destaque, tanto na tela quanto fora dela, da indústria do entretenimento latino”, informa o Critics Choice Awards, em seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, a atriz comemorou o anúncio e disse que a iniciativa proposta pela associação de críticos representa “uma das principais premiações do mundo do cinema”.

Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui é estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello e baseado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. O longa se passa durante a ditadura militar é a personagem de Fernanda Torres, Eunice Paiva é mãe de cinco filhos que precisa se Reinventar depois que a família sofre um ato violento e arbitrário por parte do governo.

Ainda Estou Aqui recebeu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e foi exibido nos festivais de Toronto e de San Sebastián.

O filme foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema após decisão unânime da comissão de seleção.

