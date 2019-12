''Forças Armadas garantem a democracia'', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira (9), que as Forças Armadas são ‘’a grande âncora de seu governo’’ e que o Brasil tem um governo que ‘’valoriza a família, adora a Deus e reconhece o valor de seu militares’’, durante um almoço com os oficiais-generais das Forças Armadas, no Clube Naval, em Brasília.

No decorrer do seu discurso, ele destacou a aprovação no Congresso do projeto que reestrutura a carreira e modifica o sistema de Previdência dos militares, e disse que o texto será sancionado nos próximos dias.

O governo espera um superávit de R$ 2,29 bilhões para os cofres da União até 2022 com a aprovação do projeto.

Mais cedo, no Palácio do Planalto, Bolsonaro participou de outra cerimônia de cumprimentos aos oficiais-generais recém-promovidos nas três forças. ‘’Os senhores são os responsáveis, como nossos antepassados foram, também, pela garantia da democracia e da liberdade. Nós, cada vez mais, provamos que estamos no caminho certo e queremos sim, de fato, um Brasil diferente’’, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também