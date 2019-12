Trutis afirma no Twitter ser contra Flávio Bolsonaro no Aliança

O deputado Federal, Loester Trutis (PSL-MS), em uma discussão no Twitter com Felipe Barros (PSL-PR) sobre voto e uma reunião do Conselho de Ética do PSL, deixou claro seu posicionamento contra o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, também filiado ao PSL.

Com a saída do presidente Jair Bolsonaro da antiga legenda, muitos parlamentares estão divididos entre continuar no PSL, ou filiar-se ao Aliança pelo Brasil, sigla criada pelo próprio presidente, e que gerou motivo para desavenças entre os políticos.

Loester Trutis, ou Tio Trutis, afirma que não irá para o Aliança por causa de Flávio, apesar de apoiar o presidente. O deputado ainda declara que Felipe Barros é um “mentiroso e cínico”, em resposta a postagem do deputado pelo Paraná. “1° eu não sou do conselho de ética, logo não voto. 2° Eu estava na reunião como membro, assim como vc estava. 3° Sua irá pela perda dos cargos CNEs de alto salário que vc tinha na liderança e foram cortados o Sr. Não fala", comentou.

Já Felipe Barros responde afirmando que ainda é fiel à Jair Bolsonaro. “Trutis, a diferença entre nós é que eu fui fiel ao presidente, apesar dos cargos, já você o traiu justamente por causa dele$. Fique com Deus”.

Já em seu perfil no Facebook, Trutis volta a criticar Barros e reafirma seu posicionamento contra o senador Flávio. “Bolsonaro é o melhor presidente eleito pelo voto direto da História, mas comete erros terríveis por causa dos filhos e amigos da velha política. Minha crítica oficialmente é ao Flávio Bolsonaro, por se valer do foro privilegiado pra fugir da investigação, não assinar Lava Toga, e ser contra a segunda instância. Flávio Bolsonaro será da Executiva Nacional do Aliança! Marcelo Álvaro é investigado da mesma forma que Bivar, por que ele irá pro Aliança e ainda está no Governo”, postou.

