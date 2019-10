Trutis "explica" ausência em lista, mas é desmentido na mídia

O deputado federal Loester Trutis, o "Tio Trutis", foi flagrado na última sexta-feira (18) em passeio com a família no Brasília Shopping, fato que contradiz o que ele publicou na segunda-feira (22), para justificar o motivo pelo qual não assinou a lista de apoio ao colega de bancada, Eduardo Bolsonaro.

Ontem, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, protocolou a lista com 29 assinaturas de deputados que apoiaram a substituição do então líder do Partido Social Liberal (PSL), Delegado Waldir, pelo filho do presidente. Dos dois parlamentares sul-mato-grossenses, apenas o deputado Luiz Ovando assinou a lista.

No Twitter, Trutis justificou o motivo de não ter assinado a lista dizendo que não estava em Brasília desde a última quinta-feira (17). Veja:





O deputado foi desmentido depois que o colunista Carlos Voges divulgou em seu blog uma foto do “rolezinho” do tio Trutis com sua família na última sexta, na capital federal

Deixe seu Comentário

Leia Também