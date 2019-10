Luiz Ovando apoia Bolsonaro líder, mas Tio Trutis não aparece em lista

Joilson Francelino, com informações do O Globo

O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, protocolou uma lista com 29 assinaturas válidas para substituir o atual líder do Partido Social Liberal (PSL), Delegado Waldir, pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro.

Dos dois parlamentares de Mato Grosso do Sul, pelo PSL, apenas o deputado Luiz Ovando aparece na lista onde não consta o nome do deputado Loester Trutis, o "Tio Trutis".

Os apoiadores de Bolsonaro, segundo o site O Globo, passaram o fim de semana pressionando dois deputados suplente. A ala comandada por Luciano Bivar também perdeu quatro parlamentares e, assim, o líder do governo na Câmara conseguiu o número suficiente de votos.

Nas redes sociais, Delegado Waldir reconheceu a derrota e disse estar a disposição do novo líder. “Já estarei a disposição do novo líder para de forma transparente passar para ele toda a liderança do PSL”, afirmou.

Veja quem foram os parlamentares que assinaram a nova lista:

Vitor Hugo (GO), Alê Silva (MG), Aline Sleutjes (PR), Bia Kicis (DF), Bibo Nunes (RS), Carla Zambelli (SP), Carlos Jordy (RJ), Caroline de Toni (SC), Chris Tonietto (RJ), Coronel Armando (SC), Coronel Chrisóstomo (RO), Daniel Freitas (SC), Daniel Silveira (RJ), Dr. Luiz Ovando (MS), Eduardo Bolsonaro (SP), Enéias Reis (MG), Filipe Barros (PR), General Girão (RN), General Peternelli (SP), Guiga Peixoto (SP), Helio Lopes (RJ), Junio Amaral (MG), Léo Motta (MG), Luiz Lima (RJ), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP), Marcelo Brum (RS), Marcio Labre (RJ), Ricardo Pericar (RJ) e Sanderson (RS).

