GOL começa a operar voos diretos entre Brasília e Buenos Aires

A GOL Linhas Aéreas realizou na terça-feira (7), o voo inaugural da rota Brasília (BSB)-Buenos Aires/Ezeiza (EZE), seu principal mercado internacional. O Brasil agora tem 12 cidades com voos sem escalas da Companhia para a Argentina.

O voo G3 7461 deixou Brasília às 8h40 de terça (7). O pouso aconteceu às 12h30, na capital argentina. “A Argentina e o Brasil estão ainda mais próximos. Hoje, a GOL inaugura a nova rota Brasília - Buenos Aires, Aeroporto Ezeiza, e é uma grande realização ter você com a gente a bordo desta ou de sua próxima viagem. Estamos muito felizes em compartilhar este momento importante da história da GOL. Desejamos uma ótima viagem a todos”. Anunciou a companhia em um speech especial de embarque.

“A Argentina é, historicamente, o país que mais emite turistas internacionais a diversos estados brasileiros, e a ampliação da disponibilidade de voos para esse público representa um novo impulso à chegada de visitantes estrangeiros ao território nacional. Essa iniciativa se soma aos esforços do Governo Federal para favorecer a visibilidade dos atrativos do Brasil e transformá-lo em um importante destino turístico no cenário regional e global”, ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Só rumo a Buenos Aires, estão disponíveis cinco frequências semanais diretas, às terças, quartas, sextas, sábados e domingos, tanto a ida quanto a volta.

Conexões nacionais e internacionais em Brasília

Argentinos que pousarem no DF podem se destinar a cidades atendidas pela GOL, como Manaus (MAO), Belém (BEL), Boa Vista (BVB), Santarém (STM), Cuiabá (CGB), Rio Branco (RBR), Cruzeiro do Sul (CZS), Porto Velho (PVH), Palmas (PMW), Teresina (THE), São Luís (SLZ), Goiânia (GYN), Salvador (SSA), Recife (REC), Fortaleza (FOR), Belo Horizonte/Confins (CNF), Natal (NAT|), João Pessoa (JPA) e Maceió (MCZ), entre outras.

Clientes oriundos de Buenos Aires têm ainda, em Brasília, ligações ágeis com a GOL para Miami (MIA) e Orlando (MCO), na Flórida, Cancún (CUN), no México, desde 10 de dezembro, e Bogotá (BOG), Colômbia, a partir de 4 de fevereiro. Já os brasilienses e goianos, em viagens de lazer ou negócios, encontram no aeroporto de Ezeiza facilidades para se conectar a localidades do interior argentino.

Os voos da GOL entre Brasília e Buenos Aires são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para até 176 passageiros. Os bilhetes estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

