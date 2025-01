Governo anuncia concurso da Polícia Federal mil vagas em 2025

Em anúncio feito ontem (29), pelos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, neste ano a corporação terá concurso para o provimento de 2 mil cargos até 2026.

O certame ocorrerá em 2025 e prevê a contratação de mil profissionais neste ano e mais mil em 2026.

"Serão 2 mil policiais federais distribuídos por todo o Brasil e que serão muito importantes no combate ao crime organizado, na segurança das nossas fronteiras e no combate ao crime ambiental. Com esse concurso e o ingresso de profissionais este ano e no próximo, voltaremos à média histórica de 15 mil profissionais”, ressaltou Lewandowski.

A ministra Esther Dweck explicou que as etapas do concurso serão descritas a partir da portaria de autorização do certame, prevista para fevereiro. “Essa autorização é dada agora, mas a entrada efetiva deve ocorrer a partir do final do ano”, disse. O concurso ficará a cargo da Polícia Federal.

São previstos cargos nas funções de delegado, escrivão, agente, perito e papiloscopista.

