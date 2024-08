Idoso baleado na cabeça em Ivinhema, morre em hospital de Dourados

Saiba Mais Polícia Homem é baleado na cabeça perto de escola em Ivinhema

O homem que foi baleado na cabeça na última sexta-feira (9), em Ivinhema, foi identificado como Juarez Francisco Miguel, que acabou morrendo no sábado (10) em um hospital de Dourados.



Conforme o site Ivinoticias, o crime ocorreu próximo à Escola Manoel de Barros, no bairro Piravevê. Juarez teria sido alvejado no olho por um colega de trabalho. O suspeito chegou ao local em uma caminhonete e disparou um tiro que atingiu o olho direito da vítima, que caiu ao lado de um caminhão.

Juarez foi inicialmente socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Ivinhema e levado ao Hospital Municipal. Devido à gravidade de seu estado, ele foi transferido em vaga zero para um hospital em Dourados, onde faleceu na manhã de sábado.



O autor do disparo, um homem de 43 anos, já foi identificado, mas fugiu após o crime e ainda não foi localizado.









Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Homem é baleado na cabeça perto de escola em Ivinhema

Deixe seu Comentário

Leia Também