“Indevida, equivocada e inconsequente”, diz Marun sobre prisão de Temer

O ex-ministro de Temer, Carlos Marun, criticou a decisão do juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que culminou na prisão do ex-presidente na manhã desta quinta-feira (21), em São Paulo.

Para Marun, a decisão judicial é ilegal e a prisão “indevida, equivocada e inconseqüente”. “Uma prisão que revela o exibicionismo do judiciário e que se contrapõe ao Estado de Direito, não estão presentes em nenhum dos requisitos estabelecidos no artigo 412, do nosso código penal, que justifique uma prisão preventiva”, rebateu.

Marun diz ainda que a decisão é um atentado a estabilidade econômica do país. O ex-ministro questiona o porque Temer não foi intimado para alguma oitiva e dispara e quais os reais motivos da prisão. “Penso que até o motivo dessa prisão era o que se deveria ser alvo de uma investigação”, concluiu.

