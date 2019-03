Ex-presidente Temer é preso

Da redação com informações do G1

O ex-presidente Michel Temer foi preso na manhã desta quinta-feira (21), durante força-tarefa da Lava Jato, em São Paulo. O ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, também foi detido. Os dois serão encaminhados para o Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. De acordo com o G1, desde quarta-feira (20), a Polícia Federal (PF) tentava rastrear e confirmar a localização de Temer, sem ter sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã desta quinta-feira atrasou.

Michel Temer (PMDB) foi o 37º presidente da República do Brasil. Ele assumiu o cargo em 31 de agosto de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, e ficou até o final do mandato, encerrado em dezembro do ano passado.

