INSS ganhará 300 novos técnicos de seguro social

Por meio de decreto, o presidente Lula autorizou a nomeação de 300 candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto no concurso público para provimento de cargos de Técnico do Seguro Social do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O próximo passo será a divulgação dos nomes dos aprovados e as orientações para posse. Esta é a segunda autorização para chamada de excedentes, sendo que a primeira havia sido publicada em abril, com 276 candidatos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também