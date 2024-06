JD1TV: Ciclista é atropelada ao tentar tirar selfie na linha do trem em MG

Sarah Chaves, com informações do G1

Ao para para tirar uma selfie, uma ciclista acabou sendo atingida por um trem na linha férrea da empresa VLI próximo à Estação Ferroviária de Palestina na zona rural de Uberaba, Minas Gerais.

O acidente teria ocorrido no último dia 13 de abril, mas viralizou nas redes sociais nesta semana. Umas das integrantes do grupo que fazia trilha de bicicleta publicou o vídeo do momento. “Ele bateu em mim”, afirma a vítima às colegas:

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informouao G1, que a mulher estava consciente, mas possivelmente com uma fratura na costela e, por isso, foi encaminhada ao hospital. Outra ciclista, que acabou empurrada, sofreu um corte na coxa.

Em nota, a empresa VLI, dona da locomotiva, disse que apura as circunstâncias do acidente e orienta as pessoas a ter um comportamento mais cuidadoso em relação à ferrovia, manter sempre distância segura da faixa de domínio, evitar fazer vídeos e fotos próximo à linha do trem, e evitar distrações em geral com aparelhos celulares.

