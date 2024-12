JD1TV: Prefeito demite professora que vendia bolo de maconha em escola municipal

Diego Francisco (PSDB), prefeito da cidade Estância Velha no Rio Grande do Sul, demitiu uma professora após a suspeita de que ela estava vendendo bolos de maconha em uma escola municipal.

De forma teatral, ao som da música “Three Little Birds”, de Bob Marley, ele fez o anuncio durante a quinta-feira (19), no perfil oficial do prefeito. O que chamou a atenção e fez o vídeo viralizar, é o tom leve e bem-humorado, enquanto Diego aparece comendo um bolo de chocolate. Ele fez questão de garantir que o doce consumido não continha maconha.

“Tô na hora do lanche, aqui na prefeitura, comendo um bolinho, e quero dizer para vocês que esse aqui não é batizado, é simplesmente um bolo de chocolate com uma cobertura”, afirmou.

A publicação gerou grande repercussão entre os seguidores, que reagiram com humor ao estilo descontraído do prefeito.

“Eu não sei qual parte do vídeo ficou melhor: o bolo batizado, a música de fundo ou a demissão”, comentou um internauta. “Ele falando sério e eu curtindo a música”, brincou outro.

Demissão oficializada - A decisão de demitir a professora foi resultado de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado pelo Executivo municipal após denúncias. O anúncio oficial da demissão foi publicado no Diário Oficial do município também nesta quinta-feira (19).

Entenda o caso - A professora, de 34 anos, foi denunciada em julho por supostamente vender bolos com maconha para colegas de trabalho na escola onde lecionava, em Estância Velha.

Após denúncia anônima, a Guarda Municipal, acompanhada de um secretário, realizou uma inspeção e encontrou seis bolinhos recheados com maconha no armário da educadora, que era concursada e lecionava na rede pública desde junho de 2022.

Inicialmente, a professora admitiu que os bolos continham maconha, mas depois voltou atrás e negou à polícia.

Os laudos periciais, no entanto, confirmaram a presença da substância nos bolos, em quantidade classificada como “leve a moderada”. Ela chegou a prestar depoimento na delegacia, mas agora perdeu definitivamente o cargo.

Assista ao vídeo da demissão:

