Lula parabeniza Claudia Sheinbaum, presidente eleita do México

Logo após as eleições que fizeram de Claudia Sheinbaum como a primeira presidente mulher do México, Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ainda ontem (3), para parabenizá-la.

O presidente Lula expressou que considera o resultado do pleito uma vitória para a América Latina e para as forças democráticas na construção de sociedades mais inclusivas e sustentáveis. "Eu pretendo viajar ao México este ano para fortalecer nossas relações comerciais. Somos as duas maiores economias da América Latina e podemos ter um maior fluxo entre os empresários de ambos os países".

Lula também recordou que as relações Brasil-México acabam de completar 190 anos em boa fase.

