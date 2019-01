Macri diz que vinda ao Brasil representa “salto para frente no Mercosul”

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse nesta terça-feira (16) que a visita da comitiva de seu país ao Brasil marca o começo de um salto para frente no Mercosul (bloco que reúne também Paraguai e Uruguai, já que a Venezuela está momentaneamente suspensa).

Durante almoço oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Itamaraty, Macri citou que as relações multilaterais no Mercosul começaram “de maneira equivocada”, o que levou ao atraso na região. “Protegíamos o crescimento, mas isso não funcionou. Aconteceu o contrário: nossos países ficaram atrasados”, disse.

Segundo Bolsonaro, o Brasil será um firme aliado na construção de uma região mais integrada, de mais desenvolvimento e de mais oportunidades. “Estamos confiantes na modernização do Mercosul, tanto em seu aperfeiçoamento interno como na expansão de suas relações com o mundo”.

Bolsonaro também disse que o encontro marca “um novo capitulo na história das relações entre Brasil e Argentina. “Um capítulo de amizade e cooperação renovadas entre nossos países para benefício de nossos povos”, afirmou.

