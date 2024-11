Mato Grosso do Sul cria quase 27 mil empregos formais em 2024

Mato Grosso do Sul registrou a criação de 26.972 empregos com carteira assinada nos dez primeiros meses de 2024, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Esse saldo positivo é resultado das 358,1 mil admissões e 331,1 mil desligamentos no período.

Entre os setores econômicos, quatro apresentaram resultados positivos, com destaque para o setor de Serviços, que gerou 12.958 vagas. Em seguida, os setores da Indústria (7.876 vagas), Agropecuária (4.534 vagas) e Comércio (4.318 vagas) também contribuíram para o saldo positivo.

No entanto, o setor de Construção teve desempenho negativo, com uma perda de 2.713 vagas.

Campo Grande lidera a criação de empregos no Estado, com 8.712 novas vagas abertas, totalizando um estoque de 129.168 empregos formais.

Outros municípios que se destacaram foram Dourados (3.148 vagas), Três Lagoas (2.622 vagas), Aparecida do Taboado (1.460 vagas) e Inocência (1.026 vagas).

Em âmbito nacional, o Brasil teve saldo positivo de 132.714 empregos com carteira assinada em outubro. Com isso, o país acumula, nos dez primeiros meses de 2024, um saldo de 2,11 milhões de postos formais.

Com isso, o Brasil chegou ao maior estoque de empregos formais da história. São 47,63 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada.

