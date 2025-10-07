Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Nova lei obriga escolas a notificarem casos de violência e automutilação ao Conselho Tutelar

A nova redação amplia a coleta e análise de dados, permitindo a criação de políticas públicas mais eficazes de prevenção e intervenção

07 outubro 2025 - 11h51Sarah Chaves
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  

O presidente Lula sancionou a Lei que torna obrigatória a notificação ao Conselho Tutelar de casos de violência ocorridos em estabelecimentos de ensino, com destaque para situações de automutilação, tentativas de suicídio e suicídios consumados envolvendo alunos.

A nova norma altera dois marcos legais: a Lei nº 13.819/2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, e a Lei nº 9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Com a mudança, as escolas passam a ter a responsabilidade de comunicar não apenas as faltas excessivas de estudantes (acima de 30% do limite legal), mas também qualquer ocorrência de violência física ou psicológica que envolva seus alunos, principalmente os casos relacionados à saúde mental.

.Além disso, a nova redação da lei amplia a coleta e análise de dados sobre esses eventos, permitindo que União, estados e municípios formulem políticas públicas mais eficazes de prevenção e intervenção.

A lei já está em vigor e deve ser regulamentada para garantir a efetividade da comunicação entre escolas e órgãos de proteção, incluindo protocolos de sigilo, escuta especializada e encaminhamento adequado dos casos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Paiva Netto
Brasil
Morre presidente da Legião da Boa Vontade e jornalista Paiva Netto
Petrobras tem alta nas ações ordinárias
Brasil
Petrobras realiza primeira importação de gás não convencional da Argentina
Presidente Lula e Donald Trump
Brasil
Lula e Trump têm conversa por vídeo, trocam telefones e prometem se encontrar
Foto: CNU
Brasil
Divulgados os gabaritos preliminares do Concurso Nacional Unificado 2025
Foto: Unsplash
Brasil
Publicada criação de sala de situação para monitorar intoxicações por metanol
Foto: Ilustrativa -
Saúde
MPMS exige controle rigoroso em bares e supermercados para prevenir intoxicação por metanol
Foto: Ilustrativa /
Política
Governo lança consulta pública para baratear CNH; veja o que pode mudar
Foto: Infinitepay
Brasil
Banco Central vai bloquear chaves PIX relacionadas a fraudes a partir deste sábado
Ministro Alexandre Padilha durante anúncia
Brasil
Brasil trará do Japão o antídoto para tratamento de intoxicação por metanol
Chinito Garay/Unsplash
Brasil
Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões neste sábado (4)

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS