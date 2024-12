Nova Lei proíbe celulares nas escolas em SP

Sarah Chaves, com informações do G1

Após passar por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), foi sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o projeto de lei que proíbe, a partir do próximo mês, o uso de celulares em escolas públicas e privadas em todo o estado.

Segundo o texto de autoria da deputada estadual Marina Helou (Rede) e coautoria de outros 42 parlamentares, o uso constante de dispositivos durante as aulas tem sido associado a uma diminuição significativa na capacidade de concentração e desempenho acadêmico dos estudantes, além de afetar a interação social.

Os estudantes podem levar os aparelhos para a escola, mas deverão deixar guardados, sem a possibilidade de acessá-los. "É proibido o uso de qualquer equipamento com acesso à internet, como celulares, tablets, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos similares"

A discussão ganhou repercussão nacional com a aprovação de um projeto em uma comissão da Câmara dos Deputados que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em todas as escolas públicas e privadas do país. O texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

A proibição vale para todo o período em que o aluno fica na escola, incluindo os intervalos entre as aulas, recreios e atividades extracurriculares.

