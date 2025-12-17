"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias

O longa-metragem brasileiro “O Agente Secreto” foi incluído na lista de pré-selecionados ao Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme aparece em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, categoria inédita na premiação.
A pré-seleção garante ao título uma vaga na próxima fase de votações; os indicados finais serão anunciados em 22 de janeiro de 2026, e a cerimônia ocorrerá em 15 de março.
Antes mesmo do avanço no Oscar, a produção já vinha acumulando reconhecimento internacional. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme já conquistou mais de 30 prêmios em festivais ao redor do mundo e segue na disputa de outras premiações relevantes, como o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards. No Brasil, ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores, tornando-se o maior lançamento nacional de 2025, segundo a Ancine.
Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” é um thriller político que acompanha Marcelo, um professor que retorna à cidade tentando escapar de um passado obscuro. A busca por tranquilidade, no entanto, dá lugar a um ambiente de tensão e vigilância, em meio ao contexto da ditadura militar. Além de Wagner Moura, o elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.
A pré-seleção do Oscar funciona como uma etapa intermediária, reduzindo o número de obras que os votantes precisam assistir antes da definição dos indicados oficiais.
Pré-selecionados a Melhor Filme Internacional
“Belén” (Argentina)
“O Agente Secreto” (Brasil)
“Foi Apenas um Acidente” (França)
“Sound of Falling” (Alemanha)
“Homebound” (Índia)
“The President’s Cake” (Iraque)
“Kokuho” (Japão)
“All That’s Left of You” (Jordânia)
“Valor Sentimental” (Noruega)
“Palestine 36” (Palestina)
“No Other Choice” (Coreia do Sul)
“Late Shift” (Suíça)
“Left-Handed Girl” (Taiwan)
“The Voice of Hind Rajab” (Tunísia)
Pré-selecionados a Melhor Elenco
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“Uma Batalha Após a Outra”
“O Agente Secreto”
“Valor Sentimental”
“Pecadores”
“Sirât”
“A Hora do Mal”
“Wicked: Parte 2Reportar Erro