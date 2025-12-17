Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Brasil

"O Agente Secreto" entra na pré-lista do Oscar 2026 em duas categorias

O longa de Kleber Mendonça Filho representa o Brasil em 'Melhor Filme Internacional' e 'Melhor Elenco'

17 dezembro 2025 - 12h13Sarah Chaves

O longa-metragem brasileiro “O Agente Secreto” foi incluído na lista de pré-selecionados ao Oscar 2026, divulgada nesta terça-feira (16) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O filme aparece em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco, categoria inédita na premiação.

A pré-seleção garante ao título uma vaga na próxima fase de votações; os indicados finais serão anunciados em 22 de janeiro de 2026, e a cerimônia ocorrerá em 15 de março.

Antes mesmo do avanço no Oscar, a produção já vinha acumulando reconhecimento internacional. Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, o filme já conquistou mais de 30 prêmios em festivais ao redor do mundo e segue na disputa de outras premiações relevantes, como o Globo de Ouro e o Critics Choice Awards. No Brasil, ultrapassou a marca de 1 milhão de espectadores, tornando-se o maior lançamento nacional de 2025, segundo a Ancine.

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” é um thriller político que acompanha Marcelo, um professor que retorna à cidade tentando escapar de um passado obscuro. A busca por tranquilidade, no entanto, dá lugar a um ambiente de tensão e vigilância, em meio ao contexto da ditadura militar. Além de Wagner Moura, o elenco reúne Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa e Alice Carvalho.

A pré-seleção do Oscar funciona como uma etapa intermediária, reduzindo o número de obras que os votantes precisam assistir antes da definição dos indicados oficiais.

Pré-selecionados a Melhor Filme Internacional

“Belén” (Argentina)

“O Agente Secreto” (Brasil)

“Foi Apenas um Acidente” (França)

“Sound of Falling” (Alemanha)

“Homebound” (Índia)

“The President’s Cake” (Iraque)

“Kokuho” (Japão)

“All That’s Left of You” (Jordânia)

“Valor Sentimental” (Noruega)

“Palestine 36” (Palestina)

“No Other Choice” (Coreia do Sul)

“Late Shift” (Suíça)

“Left-Handed Girl” (Taiwan)

“The Voice of Hind Rajab” (Tunísia)

Pré-selecionados a Melhor Elenco

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Uma Batalha Após a Outra”

“O Agente Secreto”

“Valor Sentimental”

“Pecadores”

“Sirât”

“A Hora do Mal”

“Wicked: Parte 2

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Brasil
STF conclui julgamentos e soma 29 condenações por atos golpistas
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial
Brasil
Lula cobra alinhamento político em reunião ministerial
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina
Política
AO VIVO - PL que reduz penas de condenados no 8 de janeiro é analisado no Senado
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad
Brasil
Bastidores indicam saída de Haddad da Fazenda já em fevereiro
Fato ocorreu em área indígena
Brasil
Ibama diz que vaqueiro foi alvo de emboscada na TI Apyterewa
Foto: Divulgação
Brasil
PF apura tráfico internacional de brasileiros e exploração em esquema ligado a bets
A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking
Brasil
Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Brasil
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
Brasil
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande