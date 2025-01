Perfil de Bolsonaro no X é invadido

O vereador carioca, Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para informar que o perfil do pai, o ex-presidente inelegível, Jair Bolsonaro, no aplicativo 'X' teria sido invadido na noite de ontem (23).

O anúncio veio depois de uma publicação feita na noite de ontem, onde Bolsonaro surge em imagem ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na legenda da postagem, o ex-mandatário anuncia o suposto lançamento de uma criptomoeda.

O post foi excluído em seguida, e Carlos Bolsonaro se manifestou sobre o ocorrido.

