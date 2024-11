Piloto morre após avião bater em fios de alta tensão, cair e pegar fogo

O piloto João Adolpho Pontes Santana Branco, morreu após a aeronave que ele conduzia bateu contra uma fiação de alta tensão e caiu na lavoura de cana-de-açúcar de uma fazenda de Quirinópolis, Goiás. O acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (20).

Conforme o g1, o Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu a 1 km da cabeceira da pista de pouso. Em nota, a Equatorial lamentou o ocorrido e informou que o fornecimento de energia aos clientes da região não foi afetado.

Ainda de acordo com os bombeiros, a aeronave pegou fogo após a batida, mas não houve explosões no local. Imagens registradas no local do acidente mostram que o avião ficou completamente destruído, com o trem de pouso virado para cima e uma das asas quebradas.

O site solicitou um posicionamento ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), mas não obteve resposta.

