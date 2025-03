Por canal aberto ou streming, escolha onde acompanhar o Oscar neste domingo

Os brasileiros têm várias opções para acompanhar a premiação do Oscar 2025, que acontece neste domingo (2), a partir das 20h (horário de MS), no Dolby Theatre em Hollywood, Los Angeles.

Em sua 97ª, a academia tem entre seus indicados o longa brasileiro "Ainda Estou Aqui", que concorre nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro e Fernanda Torre que disputa a estatueta de Melhor Atriz.

A cerimônia será transmitida ao vivo no Brasil pela TV Globo (exceto no Rio de Janeiro), Globoplay, TNT e Max. No YouTube terá live em Língua Inglesa de Sinais.

Para atender ao Carnaval e ao Oscar, transmitirá os desfiles no Globoplay para todo o Brasil até o final da premiação, enquanto no Rio, os desfiles serão exibidos em TV aberta.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também