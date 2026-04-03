MS prepara vacinação contra chikungunya com mais de 46 mil doses para cidades em surto

Mato Grosso do Sul organiza a estratégia de vacinação contra a chikungunya com a previsão de envio de 46.530 doses para Dourados e Itaporã, municípios que concentram o surto da doença na região sul.

Do total, 43.530 doses serão destinadas a Dourados e outras 3 mil a Itaporã, conforme definição do Centro de Operações de Emergências (COE) da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A medida integra um conjunto de ações para conter o avanço da doença, que incluem reforço na assistência, intensificação da vigilância, ampliação do diagnóstico e apoio direto aos municípios.

Segundo o último boletim epidemiológico, o Estado registra 1.764 casos confirmados, 3.657 prováveis e 7 mortes por chikungunya.

Dourados foi incluído como município elegível em uma estratégia piloto nacional de vacinação, ainda em fase de organização e alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde.

Como parte da resposta ao aumento de casos, o Hospital Regional de Dourados passou a contar com 15 leitos exclusivos para pacientes com a doença, sendo 10 adultos e 5 pediátricos.

A Secretaria de Saúde mantém monitoramento contínuo da situação, com reuniões diárias e ações integradas entre vigilância, assistência e imunização.

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