Por determinação de Flávio Dino, PF abre inquérito sobre R$ 4,2 bi em emendas

Depois do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender o pagamento de R$ 4,2 bi em emendas, a Polícia Federal determinou na terça-feira (24), a abertura de um inquérito

Conforme apuração da TV Brasil, em agosto, Flávio Dino havia suspendido essas emendas por falta de transparência sobre os autores e o destino dos recursos, mas no início deste mês, ele liberou os pagamentos desde que seguissem as regras de transparência.

No entanto, o PSOL entrou com o pedido de suspensão das emendas no STF, alegando que parte desse dinheiro foi encaminhado para Alagoas, estado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Assim, na segunda-feira (23), Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas e determinou também a instauração de inquérito pela Polícia Federal.

Contestação

Na semana passada, o deputado Glauber Braga (RJ), acionou o supremo alegando irregularidades na liberação das emendas sem o cumprimento do regulamento da Casa, questionando a decisão tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de suspender o funcionamento das comissões.

Com a decisão, os colegiados temático não puderam deliberar sobre o destino das emendas de comissão.

O partido também contesta um ofício, assinado por 17 líderes partidários, com o pedido para pagamento de mais de 5,4 mil emendas, com a inclusão de R$ 180 milhões em novas indicações, sendo que R$ 73,8 milhões desse valor são direcionadas a Alagoas, estado de Lira.

