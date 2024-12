Portaria cria programa 'Inglês para Jovens Líderes Indígenas'

Uma Portaria publicado pelo Ministério dos Povos Indígenas na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (5), instituiu o Programa "Inglês para Jovens Líderes Indígenas", a fim de promover a capacitação linguística básica em inglês de jovens lideranças indígenas.

Medida vem após a criação de um grupo de trabalho para preparar e articular ações interinstitucionais para a participação indígena na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Com a qualificação em inglês, os líderes ficam aptos a participarem de fóruns internacionais relacionados à governança ambiental, climática e direitos humanos, "em particular com o objetivo de fortalecer a participação, a atuação e a incidência de jovens líderes indígenas em eventos globais, como a COP da Mudança Climática, e outros temas de interesse dos povos indígenas no âmbito das relações internacionais".

O Programa consistirá de curso de língua inglesa, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades em leitura, escrita, escuta e fala em nível básico, tendo como meta o acompanhamento de negociações internacionais, por meio de aulas ao vivo à distância, com metodologia interativa e levando em consideração a interculturalidade da relação de aprendizagem estabelecida.

Poderão participar do programa, studantes selecionados para participar do Programa Kuntari Katu: Líderes Indígenas na Política Global; servidores indígenas do Ministério dos Povos Indígenas, com idades entre 18 e 40 anos.

Caberá à Embaixada dos Estados Unidos arcar com as despesas do presente Programa, exclusivamente por meio da contratação por seus próprios meios de instituição prestadora do serviço de que trata a presente Portaria.

