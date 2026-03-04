Menu
Brasil

Receita Federal anuncia no prÃ³ximo dia 16 as regras do Imposto de Renda 2026

As regras serÃ£o detalhadas no auditÃ³rio do MinistÃ©rio da Fazenda e transmitida pelo YouTube

04 marÃ§o 2026 - 12h36Sarah Chaves
Foto: Agência GovFoto: AgÃªncia Gov  

A Receita Federal realizará no dia (16), o anúncio das novas regras do Imposto de Renda 2026, com a participação do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil Robison  Sakiyama Barreirinhas, do subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, auditor-fiscal Gustavo Andrade Manrique. O evento terá transmissão no Youtube.

Todos os anos, contribuintes que se encaixam nas hipóteses de obrigatoriedade, precisam enviar à Receita Federal a declaração do Imposto de Renda. Para facilitar esse processo, existem diferentes formas de preenchimento e envio, além de opções que agilizam o lançamento das informações. 

A Receita Federal recomenda que o contribuinte guarde sua declaração, o recibo e seus comprovantes por até 5 anos. Nenhum documento deve ser enviado junto da declaração, mas tudo o que foi informado deve ser comprovado, se solicitado.

 

 

