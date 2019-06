“Se houve irregularidade eu deixo o cargo”, diz Moro

Sérgio Moro disse nesta quarta-feira (19) que deixará o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, se houver irregularidade da parte dele, no caso sobre mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato, quando ainda era juiz em Curitiba.

A afirmação foi em resposta ao senador Jaques Vagner (PT-BA) que perguntou se Moro pensa em se afastar do cargo para não prejudicar as investigações se ela for para a Polícia Federal. “Se houver irregularidade de minha parte, eu saio. Mas não houve. Eu sempre agi na lei, de maneira imparcial”, respondeu Moro.

O ministro disse ainda estar absolutamente convicto de suas ações como juiz. “Se minhas comunicações com quem quer que seja, seja divulgada, essa correção vai ser observada. Que o site apresente tudo para a sociedade ver se houve alguma incorreção”, disse.

Moro é questionado por senadores em audiência nesta quarta-feira, em sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).

Deixe seu Comentário

Leia Também