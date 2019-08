Taurus usou empréstimo do BNDES para comprar jatinho

Joilson Francelino, com informações do O Antagonista

A Taurus Distribuidora de Petróleo LTDA está na lista de beneficiados de empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) para a compra de jatinhos da Embraer entre 2009 e 2014, que engloba banqueiros, empresários, advogados e artistas.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, a empresa sul-mato-grossense garantiu um jatinho executivo modelo Phenon 100, com o benefício do banco que liberou R$ 1,9 bilhão para 134 operações de crédito a juros subsidiados, que variam de 2,5% a 8,7% ao ano. A aeronave adquirida pela Taurus custa em média US$ 5 milhões.

De acordo com o site O Antagonista, a área técnica do BNDES calcula em R$ 700 milhões o prejuízo com o programa que tem como beneficiados, nomes de empresários conhecidos como Flávio Rocha, dono da Riachuelo, Rubens Menin, da MRV e que se prepara para lançar a CNN Brasil, o empresário Mario Celso Lopes, ex-sócio dos irmãos Batista, entre outros nomes.

Confira a lista completa:

Deixe seu Comentário

Leia Também