Matuê é processado por usar imagem de viatura com porcos durante show

O rapper Matuê, está sendo processado pela Associação dos Profissionais da Segurança (APS) por ter estampado a imagem de uma viatura com porcos dentro, no dia 19 de abril de 2024, durante um show.

A APS afirma que a imagem é pejorativa, e que seus associados se sentiram moralmente ofendidos pela divulgação da imagem no show. Matuê é alvo da ação por ser sócio da empresa promotora do evento, onde a imagem foi publicada.

A Associação destaca a influência do artista, dentro e fora das redes sociais, e pede uma indenização de R$ 150 mil. A Justiça do Ceará marcou uma audiência de conciliação para o dia 1º de julho. O processo corre pela 27ª Vara Cível de Fortaleza.

